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Сковорода «Уитфорд», алюминий литой,сталь нержавеющая, 2л - фото 1

Сковорода «Уитфорд», алюминий литой,сталь нержавеющая, 2л

Артикул: CH-057-985
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота48 мм
  • Диаметр260 мм
  • Вес0.640 кг
  • Объем2 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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