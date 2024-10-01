Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота48 мм
- Диаметр260 мм
- Вес0.640 кг
- Объем2 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Поднос «Проотель», овальный, пластик
Противень для пиццы голубая сталь, черный
Нож столовый «Деко»
Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая
Линейка барная «Флагман»
Вилка столовая «Ауде», длина 200мм
Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590
Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 12 см, прозрачный.
Нож столовый «Роял Пасифик»
Чашка бульонная «Эрбосо Реативо» фарфор, бирюзовая
Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой
Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный
Сковорода «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода для фахитос с подставкой чугун, дерево
Сковорода-гриль с ручкой чугун, тефлон, серый
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий
Сковорода голубая сталь, серый
Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, металлический, черный
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминиевая, тефлон, синий, черный
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, светлое дерево