Товар в корзине. Перейти
Сковорода тефлон, сталь нержавеющая, металлический, черный - фото 1Сковорода тефлон, сталь нержавеющая, металлический, черный - фото 2

Сковорода тефлон, сталь нержавеющая, металлический, черный

Артикул: CH-059-363
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный
Фотография товара Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Фотография товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Высота40 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес1,148 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тарелка «Олеа», произведённого компанией ChiedoCover
от800
Оптовая цена

Тарелка «Олеа»

10
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Лозанна» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Лозанна», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Лозанна»

12
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Доска пластик, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Доска пластик, белая

13
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Миска «Пинки», керамика, 0.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Миска «Пинки», керамика, 0.5л

11
В наличии 129 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Тренд», произведённого компанией ChiedoCover
от22032
320 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Тренд»

15
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, D300, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100

Крышка, сталь нержавеющая, D300

8
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пикник», произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пикник»

15
В наличии 63 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Барсело - Барсело Аньехо», произведённого компанией ChiedoCover
от300

Линейка барная «Барсело - Барсело Аньехо»

8
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040

Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая

11
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 530

Сковорода, сталь нержавеющий

7
В наличии 186 шт.
Фотография товара Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая , произведённого компанией ChiedoCover
от3 480

Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая

5
В наличии 150 шт.
Фотография товара Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный

8
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода «Гранито» литой алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 640

Сковорода «Гранито» литой алюминий литой

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для паэльи сталь голубая , произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Сковорода для паэльи сталь голубая

14
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Сковорода «Гранито» алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Сковорода «Гранито» алюминий литой

12
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 750

Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, металлический, черный

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 920

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, черный, синий

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» из чугуна, черная , произведённого компанией ChiedoCover
от720

Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» из чугуна, черная

5
В наличии 30 шт.
Фотография товара Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт», черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт», черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140

Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт», черная

15
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Сковорода тефлон, сталь нержавеющая, металлический, черный
Сковорода тефлон, сталь нержавеющая, металлический, черный
от 12 280
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тарелка «Олеа», произведённого компанией ChiedoCover
от800
Оптовая цена

Тарелка «Олеа»

10
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Лозанна» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Лозанна», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Лозанна»

12
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Доска пластик, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Доска пластик, белая

13
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Миска «Пинки», керамика, 0.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Миска «Пинки», керамика, 0.5л

11
В наличии 129 шт.