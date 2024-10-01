Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр249 мм
- Вес0,905 кг
- Материалалюминий
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Доска разделочная, пластик, серая
Крышка овал, стекло
Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, алюминий, 3л
Вилка столовая «Рустик»
Тарелка пирожковая «Атлантис»
Вилка столовая «Дистрикт Пинк Голд Мэтт»
Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый
Нож для рыбы «Ром» сталь нержавеющая
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая
Нож для томатов, цитрусовых
Сковорода дно-сэндвич сталь нержавеющая
Сковорода для подачи «Боро» стекло, прозрачный
Сковорода-гриль квадратная, чугун, черный
Сковорода для блинов сталь голубая, металлический
Сковорода «Гранито» литой алюминий, черный
Сковорода-гриль квадратная чугун, тефлон, черный
Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, черный, серебряный
Сковорода алюминиевая
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, светлое дерево
Сковорода-гриль «Атолло» с ручками эмалированная чугун, черный, стальной