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Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, металлический, черный - фото 1

Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, металлический, черный

Артикул: CH-059-323
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина565 мм
  • Высота64 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес1,275 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный
  • ФормаКруглая

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