Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр240 мм
- Вес0,825 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный, серебряный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Сотейник, сталь нержавеющая, 30 см, металлическая
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 345 мм, металлическая
Гейзер «Пробар», пластиковый, прозрачный
Нож столовый «Снейк»
Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое
Нарзанник «Пробар» одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый
Линейка барная «Арарат 3 звезды - Арарат 7 лет»
Тарелка глубокая «Пинки»
Тарелка для презентаций «Медитер», ширина 80мм
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 280мм
Сковорода «Проотель», алюминий литой
Сковорода для блинов алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный
Сковорода «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный, металлический
Сковорода для паэльи голубая сталь
Сковорода индукционная «Гранито» алюминий литой, черный
Сковорода черная сталь, серый
Сковорода литой алюминий, тефлон, черный
Сковорода-гриль литой алюминий, дерево, черный
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево