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Сковорода сталь нержавеющая, покрытие антипригарное, металлический - фото 1

Сковорода сталь нержавеющая, покрытие антипригарное, металлический

Артикул: CH-059-299
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр240 мм
  • Вес0,825 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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