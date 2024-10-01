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Сковорода для фахитос с подставкой чугун, дерево - фото 1Сковорода для фахитос с подставкой чугун, дерево - фото 2Сковорода для фахитос с подставкой чугун, дерево - фото 3

Сковорода для фахитос с подставкой чугун, дерево

Артикул: CH-059-131
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина305 мм
  • Высота30 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес2,065 кг
  • Материалдерево, чугун
  • Цветкоричневый, черный

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