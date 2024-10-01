Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина305 мм
- Высота30 мм
- Диаметр250 мм
- Вес2,065 кг
- Материалдерево, чугун
- Цветкоричневый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо сервировочное «Кратер»
Блюдо сервировочное «Фрост»
Салатник «Студио Ро» керамика, черный
Ложка столовая «Водопад Сардиния»
Блюдо для подачи «Лопата»
Мисосупница «Кунстверк» фарфор, черная
Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой
Тарелка глубокая «Эволюшнс Солюшн», 1.2л
Крышка, стекло, пластик, 32 см, прозрачная,черный
Сито барное, сталь нержавеющая, серебристый
Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик
Сковорода дно-сэндвич сталь нержавеющая
Сковорода «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный, металлический
Сковорода для подачи «Базальт» керамика, черный
Сковорода для паэльи голубая сталь
Сковорода сталь черная, серый
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, темное дерево
Сковорода с двумя ручками, сталь, металлический
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, светлое дерево
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный