Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Ширина180 мм
- Высота45 мм
- Вес0,56 кг
- Материалмедь, нержавеющая сталь
- Цветсеребряный, медный
- ФормаОвальная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая
Блюдо «Пати»
Щипцы для пирожных «Проотель»
Пробка для вина «Пробар», резина, серый
Тарелка пирожковая «Гелиос»
Блюдо для суши «Мостик», ширина 460мм
Тарелка для пасты «Пастораль», 0.3л
Салатник «Кунстверк» квадратный фарфор 0,5 л, белый
Крышка, сталь нержавеющая, D280
Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон»
Сковорода для подачи «Боро» стекло, прозрачный
Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, синий, черный
Сковорода алюминиевая, антипригарное покрытие, черный, серебряный
Сковорода «Эмбер Каст» чугун, черный
Сковорода белая сталь, серый
Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Сковорода с двумя ручками, сталь нержавеющая
Сковорода-гриль «Атолло» с ручками эмалированная чугун, черный, стальной