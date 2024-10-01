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Сковорода сервировочная овальная, 2 ручки сталь нержавеющая, медь, медный, металлический - фото 1

Сковорода сервировочная овальная, 2 ручки сталь нержавеющая, медь, медный, металлический

Артикул: CH-059-099
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина180 мм
  • Высота45 мм
  • Вес0,56 кг
  • Материалмедь, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный, медный
  • ФормаОвальная

Отзывы

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