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Сотейник, 3-х слойный, сталь нержавеющая, 2 л, 50 см, металлический - фото 1

Сотейник, 3-х слойный, сталь нержавеющая, 2 л, 50 см, металлический

Артикул: CH-059-030
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Высота60 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес1.180 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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