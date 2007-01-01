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Соусник Black Raw Stellar - фото 1

Соусник Black Raw Stellar

Артикул: CH-071-661
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина107 мм
  • Ширина85 мм
  • Высота40 мм
  • Диаметр85 мм
  • Материалфарфор

Отзывы

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