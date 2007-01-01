Характеристики товара
Описание
Спот на 3 плафона — акцентное освещение с возможностью регулировки. Спот выполнен в минималистичном и функциональном стиле с элементами лофта. Белые цилиндрические плафоны с матовой текстурой и вертикальными рёбрами создают выразительный акцент и придают светильнику стильный облик. Такой светильник будет уместен как в современных квартирах, так и в коммерческих интерьерах — кафе, лобби или коворкингах. Корпус и плафоны полностью изготовлены из металла, что обеспечивает прочность и долговечность. Поворотные цилиндрические плафоны позволяют точно настраивать направление светового потока, акцентируя внимание на нужной зоне. Светильник крепится на планку и устанавливается на стену. Модель рассчитана на три лампы, подойдут как лампы накаливания, так и ЛЭД мощностью до 50 Вт каждая. Общая мощность устройства достигает 150 Вт, чего достаточно для освещения пространства площадью до 6 м². Поворотные механизмы дают гибкость в настройке света. Спот станет отличным решением для зонального или акцентного освещения в спальне, прихожей, холле, детской, гостиной, на даче, в гостинице или кафе. Он придаёт интерьеру завершённый вид и одновременно выполняет практическую функцию направленного освещения. В комплект входят сам светильник, схема подключения и паспорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина63 мм
- Высота200 мм
- Вес0.95 кг
- Материалметалл
- Количество ламп3
- Мощность150 Вт
- ЦокольGU10
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки70 мм
- Высота упаковки520 мм
- Вес упаковки14.9 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет