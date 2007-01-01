Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Спот Летти Сора, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Спот Летти Сора, белый
14 оценок
5 39027
7 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Спот Летти Сора, белый - фото 1Спот Летти Сора, белый - фото 2Спот Летти Сора, белый - фото 3Спот Летти Сора, белый - фото 4Спот Летти Сора, белый - фото 5Спот Летти Сора, белый - фото 6
Распродажа

Спот Летти Сора, белый

Артикул: CH-087-135
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина63 мм
  • Высота200 мм
  • Вес0.95 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт Зиг-Заг
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.
Следующий Люстра подвесная V2682-6P Viola 6*E27*60W
Фотография товара Люстра подвесная V2682-6P Viola 6*E27*60W от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Спот на 3 плафона — акцентное освещение с возможностью регулировки. Спот выполнен в минималистичном и функциональном стиле с элементами лофта. Белые цилиндрические плафоны с матовой текстурой и вертикальными рёбрами создают выразительный акцент и придают светильнику стильный облик. Такой светильник будет уместен как в современных квартирах, так и в коммерческих интерьерах — кафе, лобби или коворкингах. Корпус и плафоны полностью изготовлены из металла, что обеспечивает прочность и долговечность. Поворотные цилиндрические плафоны позволяют точно настраивать направление светового потока, акцентируя внимание на нужной зоне. Светильник крепится на планку и устанавливается на стену. Модель рассчитана на три лампы, подойдут как лампы накаливания, так и ЛЭД мощностью до 50 Вт каждая. Общая мощность устройства достигает 150 Вт, чего достаточно для освещения пространства площадью до 6 м². Поворотные механизмы дают гибкость в настройке света. Спот станет отличным решением для зонального или акцентного освещения в спальне, прихожей, холле, детской, гостиной, на даче, в гостинице или кафе. Он придаёт интерьеру завершённый вид и одновременно выполняет практическую функцию направленного освещения. В комплект входят сам светильник, схема подключения и паспорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина63 мм
  • Высота200 мм
  • Вес0.95 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп3
  • Мощность150 Вт
  • ЦокольGU10
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки70 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Вес упаковки14.9 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный

72
Распродажа
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ремаин Ирина, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69027
4 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Ремаин Ирина, бронза

45
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V2731-3P Room 3*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V2731-3P Room 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99051
15 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V2731-3P Room 3*E27*60W

39
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V2860-1PL Libre 1*LED*10W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V2860-1PL Libre 1*LED*10W, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59068
10 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V2860-1PL Libre 1*LED*10W

50
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной V1260-5P Berta 5*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V1260-5P Berta 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99054
27 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной V1260-5P Berta 5*E14*60W

34
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29067
21 490 ₽Оптовая цена

Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W

43
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59069
23 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn

34
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 4908
13 490 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный

10
В наличии 64 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 0907
12 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, белый

10
В наличии 67 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Фенс План, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Фенс План, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 99025
14 590 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной Фенс План, черный

11
В наличии 91 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Мирн, мягкий, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирн, мягкий, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул Мирн, мягкий, бежевый

5
Фотография товара Милан кресло плетеное из роупа, бежевый 052 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Милан кресло плетеное из роупа, бежевый 052, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена

Милан кресло плетеное из роупа, бежевый 052

13
Фотография товара Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора

43
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, синий

15
Фотография товара Кровать Финна, Velvet Yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Финна, Velvet Yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от35 590
Оптовая цена

Кровать Финна, Velvet Yellow

42
Фотография товара Деревянный стул Корнелл бежевый велюр / орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Корнелл бежевый велюр / орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Деревянный стул Корнелл бежевый велюр / орех темный

10
Фотография товара Стол обеденный «Антони» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Антони», произведённого компанией ChiedoCover
117 890
Оптовая цена

Стол обеденный «Антони»

31
Настоящее фото товара Подстолье 1297ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Подстолье 1297ЕМ, нержавеющая сталь

5
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт серый

14
В наличии 12 шт.
Фотография товара Подстолье 2173ЕМ, алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2173ЕМ, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
17 290

Подстолье 2173ЕМ, алюминий

12
В наличии 14 шт.

Другие товары из раздела внутреннее освещение

Новинка
Фотография товара Люстра подвесная Инн Призмикью, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Инн Призмикью, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
16 3906
17 390 ₽

Люстра подвесная Инн Призмикью, золотой

5
В наличии 20 шт.
Новинка
Фотография товара Люстра подвесная Стор Призмикью, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Стор Призмикью, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
16 3906
17 390 ₽

Люстра подвесная Стор Призмикью, серебро

10
В наличии 24 шт.
Новинка
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Муринг Призмикью, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Муринг Призмикью, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99017
5 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Муринг Призмикью, прозрачный

15
В наличии 10 шт.
Новинка
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Воркшоп Призмикью, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Воркшоп Призмикью, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
11 0909
12 090 ₽

Светильник подвесной светодиодный Воркшоп Призмикью, прозрачный

8
В наличии 53 шт.
Новинка
Фотография товара Светильник подвесной Пиле Шарм, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Пиле Шарм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽

Светильник подвесной Пиле Шарм, белый

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Ривет Ренни, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Ривет Ренни, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
12 4908
13 490 ₽

Светильник подвесной Ривет Ренни, золотой

5
В наличии 125 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Вакс Ивори, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Вакс Ивори, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 2907
15 290 ₽

Светильник подвесной Вакс Ивори, белый

15
В наличии 268 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Аркаде Марниа, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Аркаде Марниа, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
6 79039
10 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Аркаде Марниа, прозрачный

10
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
15 59033
22 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Спот Ранг Сора, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спот Ранг Сора, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 39030
3 390 ₽

Спот Ранг Сора, бежевый

8
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Спот Летти Сора, белый
Спот Летти Сора, белый
5 390
7 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Мирн, мягкий, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирн, мягкий, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул Мирн, мягкий, бежевый

5
Фотография товара Милан кресло плетеное из роупа, бежевый 052 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Милан кресло плетеное из роупа, бежевый 052, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена

Милан кресло плетеное из роупа, бежевый 052

13
Фотография товара Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, тортора

43
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, синий

15

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности