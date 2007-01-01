Характеристики товара
Описание
Лампа настольная, стиль и функциональность в вашем интерьере. Выполнена из высококачественного металла, что придает ей прочность и долговечность. Плафон в цилиндрической форме сочетает внешний зеленый цвет и белую отделку внутри. Латунные декоративные акценты на корпусе придают светильнику изысканность и утонченность. Лаконичная форма и плавные линии корпуса подчеркивают минималистичный дизайн, который будет гармонично смотреться в интерьерах как с современным, так и с индустриальным лофт-стилем. Оснащенная одним цоколем Е27 и мощностью 25 Вт, лампа подходит для освещения площади до 3 кв.м. Регулируемый плафон позволяет настроить угол освещения в любом направлении. На корпусе для удобства использования расположен выключатель. Сочетание черного металла с элементами латуни делает лампу ярким акцентом в любом помещении. В комплект входит светильник, паспорт, упаковка и схема, что облегчает установку и эксплуатацию. Сочетание черного металла с элементами цвета латунь делает лампу ярким акцентом в любом помещении. Идеально подходит для рабочего стола или ночного столика, создавая уютную атмосферу для работы или отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Глубина300 мм
- Высота350 мм
- Вес1.3 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность25 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки310 мм
- Вес упаковки1.46 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет