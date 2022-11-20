Характеристики товара
Описание
1шт / 3кор
вес 133кг
обьем 0,694м3
Основные характеристики
- Длина2200 мм
- Ширина1000 мм
- Высота760 мм
- Вес133 кг
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Цветшампань
- Страна изготовленияКитай
1шт / 3кор
вес 133кг
обьем 0,694м3
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Cast and Larch restaurant table square
Стол Дельта, венге
Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый
Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамикаВ наличии 2 шт.
Стол обеденный Альянс раскладной 160-240*90 керамикаВ наличии 3 шт.
Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика светлаяВ наличии 6 шт.
Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика темнаяВ наличии 3 шт.
Стол обеденный Айаз
Стол обеденный Берк
Стол обеденный Батухан
Скатерть Deco
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Скатерть Лен, зеленый
Скатерть Лента, прямоугольная
Скатерть Стеклярус, закругленные углы
Скатерть Комбинация, закругленные углы
Скатерть Габардин, круглая, синяя
Стол Лидер 7, 2250x700
Стол ФАВОРИТ-2, 1000x600
Стол ОРИОН-5, D1100
Стол ФАВОРИТ-4, 1000x750
Стол ЛИРА/180, 1600x900
Стол ЛИРА/180, 1400x900
Стол ОРИОН-6, D1200
Стол обеденный Карталь
Стол Alma, черный, МДФВ наличии 26 шт.
Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив