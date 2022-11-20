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Стол Bronte 220 контрастный мрамор, керамика - фото 1Стол Bronte 220 контрастный мрамор, керамика - фото 2Стол Bronte 220 контрастный мрамор, керамика - фото 3Стол Bronte 220 контрастный мрамор, керамика - фото 4Стол Bronte 220 контрастный мрамор, керамика - фото 5

Стол Bronte 220 контрастный мрамор, керамика

Артикул: CH-052-213
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

1шт / 3кор

вес 133кг

обьем 0,694м3

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес133 кг
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветшампань
  • Страна изготовленияКитай

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