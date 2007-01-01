Характеристики товара
Описание
Стол дизайнерский BRONTE 220 с матовой керамической столешницей контрастный мрамор
Описание модели:
- нераскладной;
- итальянская керамика, толщина столешницы 13 мм (3 мм керамика + 10 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
- основание стола - металл, цвет – шампань, продуманный дизайн конструкции способствует комфортному размещению за столом без неудобств ногам.
- Упакован в 3 коробки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2200 мм
- Ширина1000 мм
- Высота760 мм
- Вес133 кг
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Цветшампань
- ФормаПрямоугольная, Круглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки133 кг
- Объём упаковки0.69 м3
- Изделия стопируютсяНет