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Настоящее фото товара Стол Бронте 220 контрастный мрамор, керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Бронте 220 контрастный мрамор, керамика
13 оценок
120 190
Товар в корзине. Перейти
Стол Бронте 220 контрастный мрамор, керамика - фото 1Стол Бронте 220 контрастный мрамор, керамика - фото 2Стол Бронте 220 контрастный мрамор, керамика - фото 3Стол Бронте 220 контрастный мрамор, керамика - фото 4Стол Бронте 220 контрастный мрамор, керамика - фото 5

Стол Бронте 220 контрастный мрамор, керамика

Артикул: CH-052-213
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина2200 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес133 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол дизайнерский BRONTE 220 с матовой керамической столешницей контрастный мрамор

Описание модели:

  • нераскладной;
  • итальянская керамика, толщина столешницы 13 мм (3 мм керамика + 10 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
  • основание стола - металл, цвет – шампань, продуманный дизайн конструкции способствует комфортному размещению за столом без неудобств ногам.
  • Упакован в 3 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес133 кг
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветшампань
  • ФормаПрямоугольная, Круглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки133 кг
  • Объём упаковки0.69 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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