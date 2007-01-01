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Эспрессо обеденная группа плетеная, бежевый

Артикул: CH-076-848
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Премиальная обеденная группа «Эспрессо» для большой компании. В набор входит большой прямоугольный стол «Латте», размером - 1600×900×750 мм и 6 кресел «Равенна», размер - 570×680×810 мм, в бежевом оттенке.Каркас всех предметов мебели изготовлен из легкого и прочного алюминия, оплетенного вручную искусственным ротангом. Стол для удобства использования накрыт прочным стеклом, кресла укомплектованы подушками со съёмными чехлами серо-коричневого цвета.Вы можете заказать любое количество элементов из данного набора.


Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 590×700×830 - 6 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес75 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки79 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Эспрессо обеденная группа плетеная, бежевый
Эспрессо обеденная группа плетеная, бежевый
229 790
В корзине

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