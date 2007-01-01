Характеристики товара
Описание
Премиальная обеденная группа «Эспрессо» для большой компании. В набор входит большой прямоугольный стол «Латте», размером - 1600×900×750 мм и 6 кресел «Равенна», размер - 570×680×810 мм, в бежевом оттенке.Каркас всех предметов мебели изготовлен из легкого и прочного алюминия, оплетенного вручную искусственным ротангом. Стол для удобства использования накрыт прочным стеклом, кресла укомплектованы подушками со съёмными чехлами серо-коричневого цвета.Вы можете заказать любое количество элементов из данного набора.
Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 590×700×830 - 6 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес75 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки79 кг
- Изделия стопируютсяНет