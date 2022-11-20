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Джамму стол обеденный прямоугольный 8 мест, бежевый - фото 1

Джамму стол обеденный прямоугольный 8 мест, бежевый

Артикул: CH-049-602
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Джамму для большой семьи. Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить плоская. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Столешница - каленое стекло 6 мм.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес40.5 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветбежевый

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