Характеристики товара
Описание
Столешница с ламинированным герметичным износостойким композитным покрытием, толщина 32 мм, цвет орех.
Углы скруглены R90, торцы R2
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1600 мм
- Материал столешницыЛДСП
Столешница с ламинированным герметичным износостойким композитным покрытием, толщина 32 мм, цвет орех.
Углы скруглены R90, торцы R2
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