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Стол Блэкберн, орех - фото 1Стол Блэкберн, орех - фото 2

Стол Блэкберн, орех

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Стол Лофт Олдем

Характеристики товара

Описание

Столешница с ламинированным герметичным износостойким композитным покрытием, толщина 32 мм, цвет орех.

Углы скруглены R90, торцы R2

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1600 мм
  • Материал столешницыЛДСП

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