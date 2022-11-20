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Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый - фото 1Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый - фото 2Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый - фото 3Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый - фото 4Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый - фото 5Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый - фото 6Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый - фото 7Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый - фото 8Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый - фото 9Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый - фото 10

Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый

Артикул: CH-035-473
36 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота770 мм
  • Вес35 кг
  • Объем0.14 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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