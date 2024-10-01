Характеристики товара
Описание
Вставка 60 см выдвигается из-под столешницы с одной стороны столешницы. Рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Основание стола - металл, цвет - черный, ножки стола расположены по углам столешницы под углом
1 шт / 2 кор
Вес одного: 102 кг
Объем одного: 0,41 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина850 мм
- Глубина1400/2000 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы11 мм
- Материал столешницымрамор
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цвет столешницыЧерный
- Цветчерный
- Цвет каркасачерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.41 м3
- Вес упаковки102 кг