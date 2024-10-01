Характеристики товара
Описание
Ротационная (поворотная) система раскладывания - вставка 60 см позволяют увеличить длину столешницы на 200 см при необходимости. Рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Керамическая столешница матовая, не впитывающая загрязнения, термостойкая.
1 шт / 3 кор
Вес одного: 109 кг
Объем одного: 0,37 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина1400/2000 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы11 мм
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цвет столешницыСветло-серый матовый
- Цветсерый
- Цвет каркасасерый, черный