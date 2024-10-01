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Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 1Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 2Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 3Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 4Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 5Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 6Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 7Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 8Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 9Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 10Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 11Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный - фото 12

Стол Kai 140, поворотная система раскладки, испанская керамика, темно-серый, черный

Артикул: CH-066-189
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ротационная (поворотная) система раскладывания - вставка 60 см позволяют увеличить длину столешницы на 200 см при необходимости. Рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Керамическая столешница матовая, не впитывающая загрязнения, термостойкая.

1 шт / 3 кор

Вес одного: 109 кг

Объем одного: 0,37 м3


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1400/2000 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы11 мм
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цвет столешницыСветло-серый матовый
  • Цветсерый
  • Цвет каркасасерый, черный

Отзывы

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