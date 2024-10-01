Характеристики товара
Описание
Двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по краям по 40 см позволяют увеличить длину столешницы на 200 или 240 см при необходимости. Рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Глянцевая монолитная керамика не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая.
1 шт / 2 кор
Вес одного: 128,3 кг
Объем одного: 0,445 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина1600/2400 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы11 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цвет столешницыБелый
- Цветбелый
- Цвет каркасасерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.45 м3
- Вес упаковки128 кг