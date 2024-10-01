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Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 1Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 2Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 3Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 4Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 5Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 6Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 7Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 8Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 9Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 10Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 11Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик - фото 12

Стол Estebio 160, gloss statuario white solid ceramic, серый металлик

Артикул: CH-066-184
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по краям по 40 см позволяют увеличить длину столешницы на 200 или 240 см при необходимости. Рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Глянцевая монолитная керамика не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая.

1 шт / 2 кор

Вес одного: 128,3 кг

Объем одного: 0,445 м3


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1600/2400 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы11 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый
  • Цвет каркасасерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Вес упаковки128 кг

Отзывы

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