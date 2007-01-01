Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол фуд-корт d1000, белый матовый
Стол фуд-корт d1000, белый матовый
39 оценок
29 390
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - фото 1Стол фуд-корт d1000, белый матовый - фото 2Стол фуд-корт d1000, белый матовый - фото 3Стол фуд-корт d1000, белый матовый - фото 4Стол фуд-корт d1000, белый матовый - фото 5Стол фуд-корт d1000, белый матовый - фото 6
3D-модель
Стол фуд-корт d1000, белый матовый

Артикул: CH-027-306
39 оценок
Основные характеристики
  • Высота730 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Предыдущий товар в категории Стол Фуд-корт, мрамор
Фотография товара Стол Фуд-корт, мрамор от компании ChiedoCover.
Следующий Стол фуд-корт d1200
Фотография товара Стол фуд-корт d1200 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Фуд-корт – стильное и практичное решение для общественных пространств

Современный овальный стол с эргономичным дизайном идеально подходит для фуд-кортов, кафе и ресторанов. Сочетание белой столешницы и фактурного желтого основания создает гармоничный образ.

Преимущества:

  • Гигиеничность – гладкая поверхность столешницы легко очищается
  • Устойчивость – массивное основание с рифленой текстурой обеспечивает надежность
  • Эргономика – скругленные края повышают безопасность в местах с высокой проходимостью
  • Универсальность – нейтральный дизайн впишется в любой современный интерьер

Этот стол – идеальное сочетание функциональности и стиля для мест общественного питания. Его прочная конструкция выдержит интенсивную эксплуатацию, а лаконичный дизайн создаст приятную атмосферу для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал подстольясталь
  • Цветжелтый, белый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая
  • Диаметр подстолья450 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Варианты каркаса - Покрытие

Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете Белый Белый
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете БукБук
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол фуд-корт d1000, белый матовый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

Стол фуд-корт d1000, белый матовый
Стол фуд-корт d1000, белый матовый
от 29 390
