Настоящее фото товара Стол Фуд-корт Пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Фуд-корт Пластик
49 оценок
11 59061
29 190 ₽
Стол Фуд-корт Пластик - фото 1Стол Фуд-корт Пластик - фото 2Стол Фуд-корт Пластик - фото 3Стол Фуд-корт Пластик - фото 4Стол Фуд-корт Пластик - фото 5
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стол Фуд-корт Пластик производства ChiedoCover
Распродажа

Стол Фуд-корт Пластик

Артикул: CH-032-054
49 оценок
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Цветкоричневый, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт Джимпи
Фотография товара Стол Лофт Джимпи от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Фуд-корт, мрамор
Фотография товара Стол Фуд-корт, мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Фуд-корт – стильное и практичное решение для общественных пространств

Современный овальный стол с эргономичным дизайном идеально подходит для фуд-кортов, кафе и ресторанов. Сочетание деревянной столешницы и фактурного черного основания создает гармоничный образ.

Преимущества:

  • Гигиеничность – гладкая поверхность столешницы легко очищается
  • Устойчивость – массивное основание с рифленой текстурой обеспечивает надежность
  • Эргономика – скругленные края повышают безопасность в местах с высокой проходимостью
  • Универсальность – нейтральный дизайн впишется в любой современный интерьер

Этот стол – идеальное сочетание функциональности и стиля для мест общественного питания. Его прочная конструкция выдержит интенсивную эксплуатацию, а лаконичный дизайн создаст приятную атмосферу для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Диаметр подстолья450 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стол Фуд-корт Пластик
Стол Фуд-корт Пластик
от 11 590
29 190 ₽
Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности