Характеристики товара
Описание
Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.
Материал ножек:дуб, тон натуральный;
Материал основания:дуб, тон натуральный;
Обивка:Отсутствует;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина950 мм
- Глубина950 мм
- Высота740 мм
- Толщина столешницы20 мм
- Вес18 кг
- Материал каркасамассив дуба
- Цветнатуральный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет