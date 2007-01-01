Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный
15 оценок
8 190
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - фото 1Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - фото 2Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - фото 3

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный

Артикул: CH-069-203
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, черный, темный орех
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, черный, темный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, черный
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
1200 800 750 20 7690
1500 800 750 20 8490


Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Фотография товара Стол обеденный Коссут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от91 790
Оптовая цена

Стол обеденный Коссут

55
Фотография товара Стол обеденный Кричев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от86 290
Оптовая цена

Стол обеденный Кричев

75
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол-трансформер Линвуд белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-трансформер Линвуд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена

Стол-трансформер Линвуд белый

41
Фотография товара Стол Saen №14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Saen №14, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена

Стол Saen №14

36
Настоящее фото товара Стол Saen №15, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Saen №15

71
Настоящее фото товара Стол Saen №9, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стол Saen №9

68
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, белый

450
В пути 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6905
7 000 ₽

Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый

5
В наличии 21 шт.В пути 20 шт.
Фотография товара Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия», произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия»

14
Фотография товара Пристенный складной столик «Пола» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пристенный складной столик «Пола», произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Пристенный складной столик «Пола»

11

Другие товары из раздела столы трансформеры

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99014
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, кромка ПВХ, без отбойников

14
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 2, 1800х800, серый, черный

15
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 2, 1800х900, серый, шампань

11
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x800, серый, белый, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x800, серый, белый, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1200x800, серый, белый, кромка ПВХ, без отбойников

14
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500x800, серый, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500x800, серый, серебро, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 1, 1500x800, серый, серебро, кромка ПВХ, без отбойников

5
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500x900, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500x900, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 1, 1500x900, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

8
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300x800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300x800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1300x800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

6
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300x800, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300x800, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1300x800, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников

6
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, светлый орех

7
Фотография товара Стол Палермо, дуб, черное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Палермо, дуб, черное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Стол Палермо, дуб, черное дерево

5

Товар в корзине

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1500х800, светлый орех, черный
от 8 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности