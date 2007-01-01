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Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - фото 1Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - фото 2Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - фото 3Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - фото 4Стол Лидер 9, D80см, белый - видео 5
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый производства ChiedoCover
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Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый

Артикул: CH-068-700
8 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 9, D800, серый, кромка т -образная черная, каркас черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр800 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Расстояние между ножек380*550 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветдуб сонома
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Варианты каркаса

Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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Стол Лидер 9, D80см, дуб сонома, белый
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