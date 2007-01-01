Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный
5 оценок
6 6406
7 050 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - фото 1Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - фото 2Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - фото 3Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный

Артикул: CH-068-459
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый
Фотография товара Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2, 2700*900, белый, черный
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная, ПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4890
1500 750 16 36.0 5790
1800 750 16 47.0 6590
1200 760 26 45.4 8290
1500 760 26 66.5 9590
1800 760 26 92.2 10390


Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 04010
5 540 ₽

Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный

467
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 840
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, серый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, серый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 640

Стол Лидер 2, 1800х800, серый, шампань

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89020
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800х900, белый, золотой

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800 серый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800 серый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 1, 1300*800 серый, шампань

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, бук, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29011
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, бук, белый

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, белый

12
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, белый, 25 мм, 140*70

5
Настоящее фото товара Стол мобильный складной дуб сафари, антрацит, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной дуб сафари, антрацит, 25 мм, 140*70

11
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000 азул ,белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000 азул ,белый муар

10

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные

68
Фотография товара Набор мебели Аруба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор мебели Аруба, произведённого компанией ChiedoCover
от70 990
Оптовая цена

Набор мебели Аруба

38
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Комплект Бетул, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
86 390
Оптовая цена

Комплект Бетул, коричневый

51
Фотография товара Комплект уличной мебели Престиж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Комплект уличной мебели Престиж

36
Фотография товара Стол барный Миа Бар, белая столешница, белое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Миа Бар, белая столешница, белое основание, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стол барный Миа Бар, белая столешница, белое основание

5
В наличии 40 шт.

Другие товары из раздела складные столы

Фотография товара Стол складной Натали серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стол складной Натали серый

136
В наличии 184 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89012
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной пластиковый

26
В наличии 327 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Раскладной стол-книжка «Фалена» 100х100х73 см

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, венге, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, венге, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, венге, каркас - серебро

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, серый, каркас - черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, серый, каркас - черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, серый, каркас - черный

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, бук, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, бук, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 840
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800, бук, серебро

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стол Лидер 2, 2700*900, белый, золотой

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700х900, серый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700х900, серый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стол Лидер 2, 2700х900, серый, золотой

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2000х900, бук, белый, кромка ПВХ

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, бук, белый, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, бук, белый, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89010
4 290 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, бук, белый, кромка ПВХ, без отбойников

9

Товар в корзине

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный
Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный
от 6 640
7 050 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные

68
Фотография товара Набор мебели Аруба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор мебели Аруба, произведённого компанией ChiedoCover
от70 990
Оптовая цена

Набор мебели Аруба

38
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Комплект Бетул, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
86 390
Оптовая цена

Комплект Бетул, коричневый

51
Фотография товара Комплект уличной мебели Престиж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Комплект уличной мебели Престиж

36

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности