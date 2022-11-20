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Журнальный стол Кессел, массив дуба - фото 1Журнальный стол Кессел, массив дуба - фото 2Журнальный стол Кессел, массив дуба - фото 3Журнальный стол Кессел, массив дуба - фото 4

Журнальный стол Кессел, массив дуба

Артикул: CH-050-975
12 оценок
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Диван Кессел, шенилл серый, каркас массив дуба
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота420 мм
  • Материалдуб, массив, шпон
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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