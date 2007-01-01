Характеристики товара
Описание
Кухонный раздвижной прямоугольный керамический обеденный стол для кухни и дома Миси в черном цвете с керамической столешницей. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика гарантирует долговечность и аккуратный премиальный внешний вид.ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Большой, роскошный, удобный и очень практичный стол с оптимальной формой столешницы и очень надежным основанием
Столешница премиум-класса
Керамическая столешница без швов упрощает уборку и использование. Высокая плотность материала исключает повреждения от посуды, выдерживая до 1000°C. Натуральное происхождение гарантирует устойчивость к влаге и долговечность – преимущества перед пластиковыми аналогами.
Высокая надежность материалов
У стола Миси максимально удобная центральная опора. Сидящие разместятся с комфортом в любом месте столешницы - будь то середина или края стола
Цвет черный/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Вес55.7 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет