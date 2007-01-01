Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Прованс» – это идеальный вариант оформления зоны отдыха на свежем воздухе. Рассчитана на компанию до 5 персон.
Садовый комплект состоит из:
- трехместного дивана, размером – 1900×800×770 мм.
- двух кресел – 810×800×770 мм.
- журнального столика – 1200×580×330 мм.
Каркас всей группы выполнен из прочного алюминия, который оплетен круглым искусственным ротангом. Цвет – бежевый.Диван и кресла оснащены подушками со съемными чехлами серо-коричневого цвета. При изготовлении чехлов используется высокопрочный полиэстер, плотность - 230гр/м2 и влагоотталкивающая пропитка.Плетеный столик укомплектован столешницей из закаленного стекла, толщиной – 5 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
1900×500×810; 880×630×830 - 2 кор; 1220×610×80мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес80,9 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки88.40 кг
- Изделия стопируютсяНет