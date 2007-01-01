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Прованс лаунж-зона плетеная из искусственного ротанга, бежевый - фото 1Прованс лаунж-зона плетеная из искусственного ротанга, бежевый - фото 2Прованс лаунж-зона плетеная из искусственного ротанга, бежевый - фото 3Прованс лаунж-зона плетеная из искусственного ротанга, бежевый - фото 4Прованс лаунж-зона плетеная из искусственного ротанга, бежевый - фото 5
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Прованс лаунж-зона плетеная из искусственного ротанга, бежевый

Артикул: CH-076-802
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Прованс» – это идеальный вариант оформления зоны отдыха на свежем воздухе. Рассчитана на компанию до 5 персон.

Садовый комплект состоит из:

- трехместного дивана, размером – 1900×800×770 мм.

- двух кресел – 810×800×770 мм.

- журнального столика – 1200×580×330 мм.

Каркас всей группы выполнен из прочного алюминия, который оплетен круглым искусственным ротангом. Цвет – бежевый.Диван и кресла оснащены подушками со съемными чехлами серо-коричневого цвета. При изготовлении чехлов используется высокопрочный полиэстер, плотность - 230гр/м2 и влагоотталкивающая пропитка.Плетеный столик укомплектован столешницей из закаленного стекла, толщиной – 5 мм.


Габариты упаковки (ДШВ)
1900×500×810; 880×630×830 - 2 кор; 1220×610×80мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес80,9 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки88.40 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Прованс лаунж-зона плетеная из искусственного ротанга, бежевый
Прованс лаунж-зона плетеная из искусственного ротанга, бежевый
189 990
В корзине

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