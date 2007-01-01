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Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный - фото 2Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный - фото 3

Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-978
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличная обеденная группа «Фредо» для обустройства зоны отдыха.

Комплект состоит из:

  • квадратного обеденного стола «Айриш» - 900×900×750 мм
  • 4 кресел «Равенна» - 570×680×810 мм в натуральном соломенном цвете.

Вся мебель изготовлена из алюминия, поэтому ее очень легко перемещать. Декоративное покрытие выполнено из долговечного искусственного ротанга, устойчивого к перепадам температур и переменам погоды. Столешница изготовлена из прочного закаленного стекла 5 мм, кресла укомплектованы подушками серо-коричневого цвета со съёмными чехлами.Эта обеденная группа доступна также в других оттенках.


Габариты упаковки (ДШВ)

940×70×940; 600×700×600; 590×700×830 - 4 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес46 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки48 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный
Фредо обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный
160 190
В корзине

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