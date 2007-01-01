Характеристики товара
Описание
Уличная обеденная группа «Фредо» для обустройства зоны отдыха.
Комплект состоит из:
- квадратного обеденного стола «Айриш» - 900×900×750 мм
- 4 кресел «Равенна» - 570×680×810 мм в натуральном соломенном цвете.
Вся мебель изготовлена из алюминия, поэтому ее очень легко перемещать. Декоративное покрытие выполнено из долговечного искусственного ротанга, устойчивого к перепадам температур и переменам погоды. Столешница изготовлена из прочного закаленного стекла 5 мм, кресла укомплектованы подушками серо-коричневого цвета со съёмными чехлами.Эта обеденная группа доступна также в других оттенках.
Габариты упаковки (ДШВ)
940×70×940; 600×700×600; 590×700×830 - 4 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес46 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки48 кг
- Изделия стопируютсяНет