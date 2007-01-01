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Капри трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Капри трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный - фото 2Капри трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный - фото 3Капри трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный - фото 4Капри трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный - фото 5Капри трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный - фото 6
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Капри трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-077-068
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Составная и легко трансформирующаяся лаунж-зона «Капри» гармонично дополнит зону отдыха на частной территории.

Она состоит из целого набора мебели, в который входит:

- плетеная кушетка – 1460×1100×650 мм.

- модуль правый – 1500×900×650 мм.

- три прямых модуля – 600×900×650 мм.

- модуль угловой – 900×900×650 мм.

- журнальный столик - 950×950×350 мм.

При изготовлении каркаса всех составляющих комплекта используется высокопрочный алюминий. Он дополнен круглым плетением из искусственного ротанга. Цвет – соломенный.Модули дивана и кушетка укомплектованы подушками со съемными чехлами серого цвета. Они состоят из полиэстера с плотностью 230гр/м2. Защитные качества материала усилены путем его обработки влагоотталкивающими составами.Плетеный столик имеет стеклянную столешницу, изготовленную из прочного закаленного стекла, толщина - 5 мм.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Капри трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный
Капри трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный
499 390
В корзине

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