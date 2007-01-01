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Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый - фото 1Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый - фото 2Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый - фото 3
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Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый

Артикул: CH-077-205
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модульная лаунж-зона «Канны» расчитана до шести персон.

Комплект состоит из:

- плетеное кресло (размер – 700×700×750 мм).

- модульного диван (правый модуль - 1480×850×750 мм, угловой модуль - 850×850×750 мм, левый модуль - 1480×850×750 мм).

- журнального столика (размер – 900×600×420 мм).

Каркас уличной мебели выполнен из износостойкого алюминия. Его дополняет темно-серая ручная оплетка, изготовленная на основе эластичных синтетических лент из полиэфирных волокон высокой прочности (роупа).Кресла и диван идут в комплекте с мягкими подушками в чехлах темно-серого цвета.

Габариты упаковки (ДШВ)
950×670×430; 770×780×780; 1560×900×790; 930×900×790; 1560×900×790мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес79,9 кг
  • Материалалюминий, роуп
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки98.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый
Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый
274 290
В корзине

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