Характеристики товара
Описание
Модульная лаунж-зона «Канны» расчитана до шести персон.
Комплект состоит из:
- плетеное кресло (размер – 700×700×750 мм).
- модульного диван (правый модуль - 1480×850×750 мм, угловой модуль - 850×850×750 мм, левый модуль - 1480×850×750 мм).
- журнального столика (размер – 900×600×420 мм).
Каркас уличной мебели выполнен из износостойкого алюминия. Его дополняет темно-серая ручная оплетка, изготовленная на основе эластичных синтетических лент из полиэфирных волокон высокой прочности (роупа).Кресла и диван идут в комплекте с мягкими подушками в чехлах темно-серого цвета.
Габариты упаковки (ДШВ)
950×670×430; 770×780×780; 1560×900×790; 930×900×790; 1560×900×790мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес79,9 кг
- Материалалюминий, роуп
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки98.50 кг
- Изделия стопируютсяНет