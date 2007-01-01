Характеристики товара
Описание
Кухня – символ домашнего очага и теплых семейных отношений. Круглый обеденный раскладной стол Капри позволит создать невидимый и тесный контакт между присутствующими за трапезой. Это идеальное решение для кухни небольшой площади. За счет хранящейся в подстолье вставке столешница из качественного ЛДСП легко раздвигается, увеличивая вместительность до 6 человек.
Устойчивость в разложенном виде достигается за счет правильных пропорций перекрещенных металлических опор. Прочная столешница, толщиной 22 мм, не боится влаги, горячей посуды, бытовой химии (кроме абразивов) и выдерживает вес до 40 кг.
Круглый обеденный стол на перекрещенных ножках смотрится изящно, лаконично и ненавязчиво в любом интерьере. Он словно застыл в энергичном танце! Дополнительная вставка в цвет столешницы продолжает элегантный образ изделия, делая его целостным и завершенным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000/1350 мм
- Глубина1000 мм
- Высота755 мм
- Толщина столешницы25 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1080 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки1080 мм
- Вес упаковки41 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет