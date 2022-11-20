Характеристики товара
Описание
Круглый обеденный раскладной стол Капри позволит создать невидимый и тесный контакт между присутствующими за трапезой. Это идеальное решение для кухни небольшой площади. За счет хранящейся в подстолье вставке столешница из качественного ЛДСП легко раздвигается, увеличивая вместительность до 6 человек.
Механизм трансформации: синхронного раздвижения с фиксатором, вставка - бабочка
Круглый обеденный стол на перекрещенных ножках смотрится изящно, лаконично и ненавязчиво в любом интерьере. Он словно застыл в энергичном танце! Дополнительная вставка в цвет столешницы продолжает элегантный образ изделия, делая его целостным и завершенным.
Габариты опоры: 650x630
Основные характеристики
- Ширина1000/1350 мм
- Глубина1000 мм
- Высота755 мм
- Толщина столешницы25 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1080 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки1080 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки41 кг