Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина90 мм
- Высота750 мм
- Вес60.62 кг
- Объем0.2 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест3
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
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