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Стол стеклянный Sondal 160 см черный - фото 1Стол стеклянный Sondal 160 см черный - фото 2Стол стеклянный Sondal 160 см черный - фото 3Стол стеклянный Sondal 160 см черный - фото 4Стол стеклянный Sondal 160 см черный - фото 5Стол стеклянный Sondal 160 см черный - фото 6Стол стеклянный Sondal 160 см черный - фото 7Стол стеклянный Sondal 160 см черный - фото 8

Стол стеклянный Sondal 160 см черный

Артикул: CH-035-698
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина90 мм
  • Высота750 мм
  • Вес60.62 кг
  • Объем0.2 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест3
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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