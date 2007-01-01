Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Ecoforma — гармония стиля и функциональности.
Столешница из прочной керамики выполнена в текстуре светлого мрамора, добавляя интерьеру изысканности и современности. Материал устойчив к пятнам, царапинам и температурным перепадам, что делает стол практичным для ежедневного использования.
Прямоугольная форма стола и изящные черные металлические ножки создают минималистичный и стильный образ. Ножки имеют наклонную геометрию, что обеспечивает дополнительную устойчивость и подчеркивает современный характер дизайна.
Стол идеально подходит для комфортного размещения до шести человек. Максимальная нагрузка в 150 кг гарантирует прочность и надежность.
Модель гармонично впишется в современные интерьеры кухни, столовой или гостиной, сочетая в себе эстетику и практичность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1530 мм
- Высота упаковки930 мм
- Глубина упаковки80 мм
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет