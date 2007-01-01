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Стол обеденный Ecoforma, керамика, светлая столешница, 140*80 - фото 1Стол обеденный Ecoforma, керамика, светлая столешница, 140*80 - фото 2Стол обеденный Ecoforma, керамика, светлая столешница, 140*80 - фото 3Стол обеденный Ecoforma, керамика, светлая столешница, 140*80 - фото 4Стол обеденный Ecoforma, керамика, светлая столешница, 140*80 - фото 5
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Стол обеденный Ecoforma, керамика, светлая столешница, 140*80

Артикул: CH-077-958
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Ecoforma — гармония стиля и функциональности.

Столешница из прочной керамики выполнена в текстуре светлого мрамора, добавляя интерьеру изысканности и современности. Материал устойчив к пятнам, царапинам и температурным перепадам, что делает стол практичным для ежедневного использования.

Прямоугольная форма стола и изящные черные металлические ножки создают минималистичный и стильный образ. Ножки имеют наклонную геометрию, что обеспечивает дополнительную устойчивость и подчеркивает современный характер дизайна.

Стол идеально подходит для комфортного размещения до шести человек. Максимальная нагрузка в 150 кг гарантирует прочность и надежность.

Модель гармонично впишется в современные интерьеры кухни, столовой или гостиной, сочетая в себе эстетику и практичность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1530 мм
  • Высота упаковки930 мм
  • Глубина упаковки80 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный Ecoforma, керамика, светлая столешница, 140*80
Стол обеденный Ecoforma, керамика, светлая столешница, 140*80
21 990
В корзине

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