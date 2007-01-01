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Стол обеденный Ecoforma, керамика, белая столешница, 140*80 - фото 1Стол обеденный Ecoforma, керамика, белая столешница, 140*80 - фото 2Стол обеденный Ecoforma, керамика, белая столешница, 140*80 - фото 3Стол обеденный Ecoforma, керамика, белая столешница, 140*80 - фото 4Стол обеденный Ecoforma, керамика, белая столешница, 140*80 - фото 5
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Стол обеденный Ecoforma, керамика, белая столешница, 140*80

Артикул: CH-077-957
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Ecoforma — элегантность и практичность в современном дизайне.

Столешница выполнена из прочной керамики с текстурой белого мрамора, что придаёт модели премиальный внешний вид и обеспечивает устойчивость к повреждениям и пятнам. Металлические ножки в сером цвете добавляют устойчивости и подчеркивают минималистичный стиль стола.

Прямоугольная форма стола делает его универсальным решением для различных помещений. Элегантные ножки с оригинальной геометрией создают эффект легкости и простора, а благородный оттенок "белый мрамор" привносит в интерьер утонченность.

Размеры позволяют комфортно разместить до шести человек, обеспечивая удобство как для повседневных трапез, так и для приёмов гостей. Максимальная нагрузка в 150 кг демонстрирует надежность и долговечность конструкции.

Стол идеально подойдет для кухни, столовой или гостиной, вписываясь в современные, скандинавские и минималистичные интерьеры.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1530 мм
  • Высота упаковки930 мм
  • Глубина упаковки80 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол обеденный Ecoforma, керамика, белая столешница, 140*80
Стол обеденный Ecoforma, керамика, белая столешница, 140*80
20 990
В корзине

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