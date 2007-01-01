Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Ecoforma — элегантность и практичность в современном дизайне.
Столешница выполнена из прочной керамики с текстурой белого мрамора, что придаёт модели премиальный внешний вид и обеспечивает устойчивость к повреждениям и пятнам. Металлические ножки в сером цвете добавляют устойчивости и подчеркивают минималистичный стиль стола.
Прямоугольная форма стола делает его универсальным решением для различных помещений. Элегантные ножки с оригинальной геометрией создают эффект легкости и простора, а благородный оттенок "белый мрамор" привносит в интерьер утонченность.
Размеры позволяют комфортно разместить до шести человек, обеспечивая удобство как для повседневных трапез, так и для приёмов гостей. Максимальная нагрузка в 150 кг демонстрирует надежность и долговечность конструкции.
Стол идеально подойдет для кухни, столовой или гостиной, вписываясь в современные, скандинавские и минималистичные интерьеры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1530 мм
- Высота упаковки930 мм
- Глубина упаковки80 мм
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет