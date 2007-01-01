Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Ecoforma, керамика, темная столешница, 140*80 - фото 1Стол обеденный Ecoforma, керамика, темная столешница, 140*80 - фото 2Стол обеденный Ecoforma, керамика, темная столешница, 140*80 - фото 3Стол обеденный Ecoforma, керамика, темная столешница, 140*80 - фото 4Стол обеденный Ecoforma, керамика, темная столешница, 140*80 - фото 5
NEW

Стол обеденный Ecoforma, керамика, темная столешница, 140*80

Артикул: CH-077-959
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Миллер 140
Фотография товара Стол Миллер 140 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Раунд 150
Фотография товара Стол складной Раунд 150 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Ecoforma — современный минимализм и надежность.

Столешница выполнена из керамики с элегантной текстурой серого мрамора. Этот материал отличается прочностью, устойчивостью к царапинам и термическим воздействиям, что делает его идеальным для ежедневного использования.

Прямоугольная форма и серые металлические ножки создают гармоничный и стильный дизайн. Геометрия ножек обеспечивает устойчивость, а их наклонная конструкция добавляет изюминку в общий облик.

Размеры позволяют комфортно разместить до шести человек, а высота стола 76 см обеспечивает удобство использования. Максимальная нагрузка до 150 кг гарантирует прочность и долговечность.

Стол Ecoforma идеально впишется в современные интерьеры кухни или столовой, добавляя пространство функциональности и эстетики.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1530 мм
  • Высота упаковки930 мм
  • Глубина упаковки80 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела обеденные столы

Товар в корзине

Стол обеденный Ecoforma, керамика, темная столешница, 140*80
Стол обеденный Ecoforma, керамика, темная столешница, 140*80
21 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.