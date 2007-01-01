Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Ecoforma — современный минимализм и надежность.
Столешница выполнена из керамики с элегантной текстурой серого мрамора. Этот материал отличается прочностью, устойчивостью к царапинам и термическим воздействиям, что делает его идеальным для ежедневного использования.
Прямоугольная форма и серые металлические ножки создают гармоничный и стильный дизайн. Геометрия ножек обеспечивает устойчивость, а их наклонная конструкция добавляет изюминку в общий облик.
Размеры позволяют комфортно разместить до шести человек, а высота стола 76 см обеспечивает удобство использования. Максимальная нагрузка до 150 кг гарантирует прочность и долговечность.
Стол Ecoforma идеально впишется в современные интерьеры кухни или столовой, добавляя пространство функциональности и эстетики.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1530 мм
- Высота упаковки930 мм
- Глубина упаковки80 мм
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет