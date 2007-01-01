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Настоящее фото товара Стол письменный Пирамид 118х53 белый/светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стол письменный Пирамид 118х53 белый/светлое дерево
26 оценок
20 99031
29 990 ₽
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Стол письменный Пирамид 118х53 белый/светлое дерево - фото 1Стол письменный Пирамид 118х53 белый/светлое дерево - фото 2Стол письменный Пирамид 118х53 белый/светлое дерево - фото 3Стол письменный Пирамид 118х53 белый/светлое дерево - фото 4Стол письменный Пирамид 118х53 белый/светлое дерево - фото 5Стол письменный Пирамид 118х53 белый/светлое дерево - фото 6
Распродажа

Стол письменный Пирамид 118х53 белый/светлое дерево

Артикул: CH-050-054
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина1230 мм
  • Высота805 мм
  • Вес14.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол письменный Пирамид 118х53 белый/светлое дерево каркас из массива дерева

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина1230 мм
  • Высота805 мм
  • Вес14.7 кг
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки16.8 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики1230
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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