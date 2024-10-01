Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Tressa - фото 1Стол обеденный Tressa - фото 2Стол обеденный Tressa - фото 3Стол обеденный Tressa - фото 4Стол обеденный Tressa - фото 5Стол обеденный Tressa - фото 6Стол обеденный Tressa - фото 7

Стол обеденный Tressa

Артикул: CH-066-309
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-3
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 14
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол с лаконичным характером для комфортных интерьеров. Стальные опоры поддерживают прямоугольную столешницу из МДФ с меламиновой отделкой. Который отличается прочностью, долговечностью и привлекательной текстурой. Дизайн основан на гармоничном взаимодействии индустриального духа и природной естественности. Поэтому модель будет созвучно смотреться и в квартире, и в загородном доме. Простая геометрия позволяет грамотно вписать предмет практически в любое пространство. Стол Tressa дружелюбно подстроится под предлагаемые обстоятельства. С ним ваша обеденная зона станет стильной и комфортной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол обеденный Джан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Джан, произведённого компанией ChiedoCover
от110 490
Оптовая цена

Стол обеденный Джан

160
Фотография товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Seville, мрамор, закаленное стекло

43
Фотография товара Стол Бран кантри орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бран кантри орех, произведённого компанией ChiedoCover
23 490
Оптовая цена

Стол Бран кантри орех

65
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Бран дерево белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бран дерево белое, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол Бран дерево белое

77
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол деревянный Аттер белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Аттер белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стол деревянный Аттер белый

37
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от85 290
Оптовая цена

Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина

34
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 800
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый

46
Фотография товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный

36
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан

33
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол обеденный Picnic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Picnic, произведённого компанией ChiedoCover
от57 890
Оптовая цена

Стол обеденный Picnic

40

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Rain, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rain, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Rain, черный

35
Фотография товара Стул Меган, велюр с ромбами сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр с ромбами сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Меган, велюр с ромбами сине-зеленый

72
Настоящее фото товара Стул Sensei, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Sensei, синий

69
Настоящее фото товара Люстра Фоджа квадро 375 с бежевыми абажурами, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Люстра Фоджа квадро 375 с бежевыми абажурами

43
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
8 29045
14 890 ₽Оптовая цена

Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный

39
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 15,6л, произведённого компанией ChiedoCover
от10 620

Миска, сталь нержавеющая, 15,6л

9
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

ХитРаспродажа
Фотография товара Стол обеденный Khalida от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Khalida, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99049
34 990 ₽

Стол обеденный Khalida

34
Фотография товара Стол обеденный Керем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Керем, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена

Стол обеденный Керем

178
Фотография товара Стол раздвижной Wenus, дуб натуральный + черный, шпон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Wenus, дуб натуральный + черный, шпон, произведённого компанией ChiedoCover
44 390
Оптовая цена

Стол раздвижной Wenus, дуб натуральный + черный, шпон

49
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
42 59023
55 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив

173
Распродажа
Фотография товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от29 9902
30 590 ₽Оптовая цена

Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость

7
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Монте К 90, Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от23 9908
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 90, Венге

11
Фотография товара Стол раздвижной Луссо, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Луссо, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стол раздвижной Луссо, дуб

6
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Румын 37, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Румын 37, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Стол Румын 37, морилка

11
Фотография товара Стол Джун, венге/стекло крем глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Джун, венге/стекло крем глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Стол Джун, венге/стекло крем глянец

15
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Киран, венге/стекло крем глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Киран, венге/стекло крем глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Стол Киран, венге/стекло крем глянец

9
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стол обеденный Tressa
Стол обеденный Tressa
от 37 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Rain, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rain, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Rain, черный

35
Фотография товара Стул Меган, велюр с ромбами сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр с ромбами сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Меган, велюр с ромбами сине-зеленый

72
Настоящее фото товара Стул Sensei, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Sensei, синий

69
Настоящее фото товара Люстра Фоджа квадро 375 с бежевыми абажурами, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Люстра Фоджа квадро 375 с бежевыми абажурами

43