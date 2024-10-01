Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с лаконичным характером для комфортных интерьеров. Стальные опоры поддерживают прямоугольную столешницу из МДФ с меламиновой отделкой. Который отличается прочностью, долговечностью и привлекательной текстурой. Дизайн основан на гармоничном взаимодействии индустриального духа и природной естественности. Поэтому модель будет созвучно смотреться и в квартире, и в загородном доме. Простая геометрия позволяет грамотно вписать предмет практически в любое пространство. Стол Tressa дружелюбно подстроится под предлагаемые обстоятельства. С ним ваша обеденная зона станет стильной и комфортной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина1000 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый