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Стол обеденный раскладной Arium, 120(30+30)х90х77, черная керамика - фото 1Стол обеденный раскладной Arium, 120(30+30)х90х77, черная керамика - фото 2Стол обеденный раскладной Arium, 120(30+30)х90х77, черная керамика - фото 3

Стол обеденный раскладной Arium, 120(30+30)х90х77, черная керамика

Артикул: CH-076-992
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Arium воплощает эту идею — глубокий чёрный цвет столешницы из керамики и закалённого стекла создаёт эффект визуальной тишины, притягивая взгляд, как ночное небо. А золотые элементы основания — словно отблеск света, проникающий внутрь, добавляют утончённости и архитектурной выразительности.

Благодаря раскладному механизму, Arium легко адаптируется под любое пространство — от камерного ужина до торжественного приёма. Это не просто стол — это центр притяжения, место, где начинается атмосфера дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота770 мм
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Вес упаковки128.48 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный раскладной Arium, 120(30+30)х90х77, черная керамика
Стол обеденный раскладной Arium, 120(30+30)х90х77, черная керамика
233 790
В корзине

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