Характеристики товара
Описание
Стол Arium воплощает эту идею — глубокий чёрный цвет столешницы из керамики и закалённого стекла создаёт эффект визуальной тишины, притягивая взгляд, как ночное небо. А золотые элементы основания — словно отблеск света, проникающий внутрь, добавляют утончённости и архитектурной выразительности.
Благодаря раскладному механизму, Arium легко адаптируется под любое пространство — от камерного ужина до торжественного приёма. Это не просто стол — это центр притяжения, место, где начинается атмосфера дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина900 мм
- Высота770 мм
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасасталь
Параметры упаковки
- Вес упаковки128.48 кг
- Изделия стопируютсяНет