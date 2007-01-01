Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном).
DurelTop – это новая инновационная система в производстве столешниц, разработанная для достижения высочайшего уровня практичности, устойчивости и элегантности. Столешницы обладают антивандальными свойствами, выполнены из прочного многослойного пластика, на поверхности не остаются следы от сигаретных окурков. Качественные столешницы DurelTop не боятся воды и палящих солнечных лучей, не выгорают и не меняют цвет под их воздействием.
Матовая отделка.
Накладки на ножках с регулируемой высотой.
Пригодный для вторичной переработки материал.
Стол прекрасно подходит для террасы, для сада, а также гостиной или кухни.
Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 11 кг
Объем упаковки: 0.105 м3
Размер упаковки: 860х845х145 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм
- Высота750 мм
- Вес11 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет