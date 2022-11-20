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Стол пластиковый обеденный Clip 70, белый - фото 1Стол пластиковый обеденный Clip 70, белый - фото 2Стол пластиковый обеденный Clip 70, белый - фото 3Стол пластиковый обеденный Clip 70, белый - фото 4

Стол пластиковый обеденный Clip 70, белый

Артикул: CH-052-570
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном).
DurelTop – это новая инновационная система в производстве столешниц, разработанная для достижения высочайшего уровня практичности, устойчивости и элегантности. Столешницы обладают антивандальными свойствами, выполнены из прочного многослойного пластика, на поверхности не остаются следы от сигаретных окурков. Качественные столешницы DurelTop не боятся воды и палящих солнечных лучей, не выгорают и не меняют цвет под их воздействием.
Матовая отделка.
Накладки на ножках с регулируемой высотой.
Пригодный для вторичной переработки материал.
Стол прекрасно подходит для террасы, для сада, а также гостиной или кухни.


Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 11 кг

Объем упаковки: 0.105 м3

Размер упаковки: 860х845х145 мм

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Вес11 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

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