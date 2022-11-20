Характеристики товара
Описание
Для ежедневного приёма пищи достаточно небольшого стола. А раздвижной стол — лучшее решение на случай гостей. В разложенном состоянии за ним может с комфортом поместиться до 6 человек. Наклонная опора «Луссо» — это индивидуальность и яркое отличие от стандартных решений.
Размер нижней площадки ноги (ДxГxВ), мм: 740x458x22
Основные характеристики
- Ширина1200/1600 мм
- Глубина680 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки33 кг