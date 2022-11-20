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Стол раздвижной Луссо, дуб

Артикул: CH-053-196
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Для ежедневного приёма пищи достаточно небольшого стола. А раздвижной стол — лучшее решение на случай гостей. В разложенном состоянии за ним может с комфортом поместиться до 6 человек. Наклонная опора «Луссо» — это индивидуальность и яркое отличие от стандартных решений.

Размер нижней площадки ноги (ДxГxВ), мм: 740x458x22

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки33 кг

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