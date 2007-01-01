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Настоящее фото товара Стол раздвижной Рио 210, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Рио 210, белый
11 оценок
102 290
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Стол раздвижной Рио 210, белый - фото 1Стол раздвижной Рио 210, белый - фото 2

Стол раздвижной Рио 210, белый

Артикул: CH-089-106
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2100/2800 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес49 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Раздвижной стол с яркой индивидуальностью. Современный дизайн и продуманный функционал станут прекрасным дополнением для патио. Количество персон: 8-10

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2100/2800 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес49 кг
  • Материалполипропилен
  • Материал каркасаалюминий
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки2150 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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