Характеристики товара
Описание
Раздвижной стол с яркой индивидуальностью. Современный дизайн и продуманный функционал станут прекрасным дополнением для патио. Количество персон: 8-10
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2100/2800 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Вес49 кг
- Материалполипропилен
- Материал каркасаалюминий
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбелый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1050 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки2150 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Изделия стопируютсяНет