Характеристики товара
Описание
Самый удобный обеденный стол – круглой формы. В отличии от прямоугольного и дети не ударятся об угол, и больше человек разместится с удобством. При создании раздвижного стола учтены декоративные качества, прочность, долговечность, простота в уходе. Это идеальный стол для кухни или гостиной!
При необходимости, увеличивайте площадь столешницы плавным движением механизма трансформации. Столешница изготовлена из качественного ЛДСП, поэтому не боится царапин. Устойчивые металлические ножки выдерживают нагрузку до 30 кг, так что смело расставляйте праздничные блюда.
Гамма оттенков представлена популярными расцветками дуб каньон и темный камень в сочетании с белыми или черными опорами. Купить стол можно в той цветовой композиции, которая оптимально вписывается в интерьер вашего жилья.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина1100 мм
- Глубина1100 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка40
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Вес упаковки44 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет