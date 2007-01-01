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Настоящее фото товара Стол раздвижной Таун, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Таун
15 оценок
26 690
Товар в корзине. Перейти
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Стол раздвижной Таун

Артикул: CH-079-785
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Самый удобный обеденный стол – круглой формы. В отличии от прямоугольного и дети не ударятся об угол, и больше человек разместится с удобством. При создании раздвижного стола учтены декоративные качества, прочность, долговечность, простота в уходе. Это идеальный стол для кухни или гостиной!

При необходимости, увеличивайте площадь столешницы плавным движением механизма трансформации. Столешница изготовлена из качественного ЛДСП, поэтому не боится царапин. Устойчивые металлические ножки выдерживают нагрузку до 30 кг, так что смело расставляйте праздничные блюда.

Гамма оттенков представлена популярными расцветками дуб каньон и темный камень в сочетании с белыми или черными опорами. Купить стол можно в той цветовой композиции, которая оптимально вписывается в интерьер вашего жилья.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка40
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки44 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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