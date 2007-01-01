Характеристики товара
Описание
Marmer — элегантность мрамора и современная функциональность
Современный акцент для интерьера Раздвижной стол Marmer станет выразительным элементом в любой обстановке — от кухни и столовой до стильного кафе или ресторана. Его лаконичная геометрия и утончённая столешница под мрамор придают пространству лёгкость и актуальность.
Надёжные материалы и премиальный внешний вид Столешница выполнена из прочной керамики на МДФ толщиной 16 мм — такой материал устойчив к механическим повреждениям, царапинам, высокой температуре и влаге. Он не требует сложного ухода и долго сохраняет первозданный внешний вид. Металлическое основание цвета капучино придаёт конструкции устойчивость и стильный контраст.
Удобный раздвижной механизм Благодаря встроенному механизму трансформации стол легко увеличивается с 120 до 180 см, что позволяет с комфортом разместить гостей за обедом или ужином. Механизм работает плавно и надёжно — раскладка займёт минимум времени и усилий.
Форма и пропорции для комфорта Прямоугольная форма столешницы и высота 76 см обеспечивают удобную посадку. Конструкция с четырьмя ножками гарантирует стабильность даже при полной нагрузке (до 50 кг).
Идеален для дома и бизнеса Marmer — идеальное решение для тех, кто ценит эстетику, практичность и долговечность. Он гармонично впишется в интерьер с современным, минималистичным или лофт-дизайном.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы22 мм
- Вес64.7 кг
- Материал столешницыМДФ, керамика
- Модификации столаРаздвижной
- Допустимая нагрузка50
- Материал ножекметалл
- Цветсветлое дерево , светло-коричневый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки883 мм
- Высота упаковки170 мм
- Вес упаковки68.50 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Габариты упаковки для логистики1280
- Изделия стопируютсяНет