Настоящее фото товара Стол раскладной Maru 120-180/80/76 см, металл, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раскладной Maru 120-180/80/76 см, металл, капучино
8 оценок
67 990
Стол раскладной Maru 120-180/80/76 см, металл, капучино - фото 1Стол раскладной Maru 120-180/80/76 см, металл, капучино - фото 2Стол раскладной Maru 120-180/80/76 см, металл, капучино - фото 3Стол раскладной Maru 120-180/80/76 см, металл, капучино - фото 4Стол раскладной Maru 120-180/80/76 см, металл, капучино - фото 5Стол раскладной Maru 120-180/80/76 см, металл, капучино - фото 6
Стол раскладной Maru 120-180/80/76 см, металл, капучино

Артикул: CH-084-045
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы22 мм
Характеристики товара

Описание

Marmer — элегантность мрамора и современная функциональность

Современный акцент для интерьера Раздвижной стол Marmer станет выразительным элементом в любой обстановке — от кухни и столовой до стильного кафе или ресторана. Его лаконичная геометрия и утончённая столешница под мрамор придают пространству лёгкость и актуальность.
Надёжные материалы и премиальный внешний вид Столешница выполнена из прочной керамики на МДФ толщиной 16 мм — такой материал устойчив к механическим повреждениям, царапинам, высокой температуре и влаге. Он не требует сложного ухода и долго сохраняет первозданный внешний вид. Металлическое основание цвета капучино придаёт конструкции устойчивость и стильный контраст.
Удобный раздвижной механизм Благодаря встроенному механизму трансформации стол легко увеличивается с 120 до 180 см, что позволяет с комфортом разместить гостей за обедом или ужином. Механизм работает плавно и надёжно — раскладка займёт минимум времени и усилий.
Форма и пропорции для комфорта Прямоугольная форма столешницы и высота 76 см обеспечивают удобную посадку. Конструкция с четырьмя ножками гарантирует стабильность даже при полной нагрузке (до 50 кг).
Идеален для дома и бизнеса Marmer — идеальное решение для тех, кто ценит эстетику, практичность и долговечность. Он гармонично впишется в интерьер с современным, минималистичным или лофт-дизайном.

Основные характеристики

  • Вес64.7 кг
  • Материал столешницыМДФ, керамика
  • Модификации столаРаздвижной
  • Допустимая нагрузка50
  • Материал ножекметалл
  • Цветсветлое дерево , светло-коричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки883 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Вес упаковки68.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
