Характеристики товара
Описание
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1810х745х745 мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 930х745х80 мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 930х775х95 мм.
Цвет столешницы: Серый
М/К Стальная круглая труба D25х1,2 мм.
Вес нетто: 13,50 кг.
Вес в упаковке: 14,5 кг.
Объем: 0,07 м3.
Расстояние между ножек: 150х54см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1810 мм
- Ширина745 мм
- Высота745 мм
- Вес13.5 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки775 мм
- Высота упаковки95 мм
- Глубина упаковки930 мм
- Вес упаковки14.50 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет