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Стол складной Тейкли 180Л, серый - фото 1Стол складной Тейкли 180Л, серый - фото 2Стол складной Тейкли 180Л, серый - фото 3Стол складной Тейкли 180Л, серый - фото 4Стол складной Тейкли 180Л, серый - фото 5

Стол складной Тейкли 180Л, серый

Артикул: CH-075-390
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1810х745х745 мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 930х745х80 мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 930х775х95 мм.
Цвет столешницы: Серый
М/К Стальная круглая труба D25х1,2 мм.
Вес нетто: 13,50 кг.
Вес в упаковке: 14,5 кг.
Объем: 0,07 м3.
Расстояние между ножек: 150х54см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1810 мм
  • Ширина745 мм
  • Высота745 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки775 мм
  • Высота упаковки95 мм
  • Глубина упаковки930 мм
  • Вес упаковки14.50 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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