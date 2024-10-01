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Стол Стекло

Артикул: CH-066-468
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В повседневной жизни стол является неотъемлемой ее частью. Столы бывают совершенно разных размеров и форм и изготавливаются из различных материалов. Мы рады предложить Вам стол из массива карагача и смолы на стеклянной ножке он великолепно подойдет для любителей поработать дома, такой стол подойдет ни как к стати. Купить такой стол из массива дерева будет очень просто, достаточно лишь будет написать . Для полного сочетания интерьера стол можно дополнить стульями из массива дерева, выполненными в одном стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм

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