Характеристики товара
Описание
В повседневной жизни стол является неотъемлемой ее частью. Столы бывают совершенно разных размеров и форм и изготавливаются из различных материалов. Мы рады предложить Вам стол из массива карагача и смолы на стеклянной ножке он великолепно подойдет для любителей поработать дома, такой стол подойдет ни как к стати. Купить такой стол из массива дерева будет очень просто, достаточно лишь будет написать . Для полного сочетания интерьера стол можно дополнить стульями из массива дерева, выполненными в одном стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм