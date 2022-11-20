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Стол Vector 120-160*80 дуб анкона/белый - фото 1 Стол Vector 120-160*80 дуб анкона/белый - фото 2 Стол Vector 120-160*80 дуб анкона/белый - фото 3 Стол Vector 120-160*80 дуб анкона/белый - фото 4 Стол Vector 120-160*80 дуб анкона/белый - фото 5 Стол Vector 120-160*80 дуб анкона/белый - фото 6 Стол Vector 120-160*80 дуб анкона/белый - фото 7

Стол Vector 120-160*80 дуб анкона/белый

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Характеристики товара

Описание

Удобный и стильный раздвижной стол в оттенке светлого дерева.
Стол оснащен синхронно-раздвижным механизмом. Для того, чтобы разложить стол, достаточной потянуть за одну из половинок столешницы, вторая половинка при этом раздвинется автоматически, далее следует извлечь цельную вставку из основания стола, аккуратно уложить ее на основание, сдвинуть половинки и закрепить специальным зажимом.
Подстолье и столешница выполнены в единой цветовой гамме.
Такой стол выглядит достаточно оригинальным, но спокойным. К нему легко подобрать стулья и любую другую мебель.
Обратите внимание, что стол поставляется в полностью разобранном виде. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться услугами профессиональных сборщиков мебели.

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Основные характеристики

  • Высота7550 мм
  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес41.8 кг
  • МатериалДСП
  • Материал столешницыДСП
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки43.80 кг

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