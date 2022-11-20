Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1582 мм
- Ширина1169 мм
- Длина2800 мм
- Наличие бортикаС бортиком
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
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