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Столик к лежаку Frame, пластик, зеленый - фото 1

Столик к лежаку Frame, пластик, зеленый

Артикул: CH-076-447
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 30х40х37 Цвет поверхности : темно-зеленый Материал поверхности : пластик Допустимая нагрузка : 40 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота370 мм
  • Материал подстольяпластик
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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