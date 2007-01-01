Характеристики товара
Описание
WWT R80-L — уличный обогреватель-камин на пеллетах в корпусе из нержавеющей стали с расширенным основанием 404 мм, экологичная альтернатива газовым обогревателям с живым огнём в стеклянной колбе.
В качестве топлива используются пеллеты — гранулы из древесных отходов, которые горят чище и обходятся дешевле газа. Обогреватель работает по принципу тяги Вентури: горячий воздух поднимается через узкий участок трубы и создаёт вакуум, который втягивает свежий воздух через прорези в нижней части печи, поддерживая горение без электричества и вентиляторов. Мощность 3,5 кВт эффективно прогревает пространство вокруг, а закалённое стекло колбы создаёт эффектное живое пламя.
Основание модели R80-L шире базовой версии — 404 мм против 360 мм, что обеспечивает дополнительную устойчивость на неровных или ветреных площадках. Одной заправки бункера пеллетами хватает примерно на 2,5 часа непрерывного горения. Прибор не требует газового баллона или подключения к электросети.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина445 мм
- Ширина360 мм
- Высота1295 мм
- Вес5.4 кг
- Мощность3500 Вт
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1050 мм
- Высота упаковки240 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Вес упаковки7.6 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет